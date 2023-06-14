ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذي في دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور إسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وائل عبد السميع مساعد مدير الأمن للشئون المالية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ووافق المجلس على عدد من الموضوعات الخاصة بتخصيص قطعة أرض بعزبة عطا الله بتفتيش أول بمركز كفر سعد لاقامة مسجد، وأخرى بالوسطانى بذات المركز لإقامة محطة رافع صرف صحى، وقطعة أرض بمساحة ٧ قيراط تبرع أحد المواطنين بالسرو مركز الزرقا لإقامة مبنى تعليمى ، وأيضًا تخصيص قطعة أرض بميت أبو غالب لإقامة لوحة توزيع كهرباء، كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدد من المذكرات والتقارير جاء منها إطلاق اسم الشيخ عبد الرازق عبد الواحد اكبر محفظ قرآن بالروضة على ميدان كشك أبو زيادة تكريمًا له ،وكذلك تخصيص مساحة ٥٥٩.٦٣ م٢ لاقامة ملعب خماسي ملحق بمستشفى علاج الإدمان الجارى إنشاؤها بقرية تفتيش ثان بالمحمدية بمركز كفر سعد وتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع مصالح بمدينة عزبة البرج.

واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إطلاق اسم محمد أحمد سرية على المعهد الدينى الأزهرى الابتدائي الاعدادى بسيف الدين بمركز الزرقا والذى تبرعت به زوجته ،و كذلك اطلاق اسم السيدة روحية سلطان و بدوى سلطان على المعهدين الإعدادي والثانوى الازهرى وذلك نظرًا لتبرعهما بأرض المعهدين ،واطلاق اسم المستشار رضا صبرى يوسف على مدرسة أبو سعادة الابتدائية التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية وذلك استجابة لمطالب الاهالى لتخليد ذكراه نظرًا لقيامه بأعمال جليلة.

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‏كما وافق المجلس على إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح مشغل للسيدات تابع لفرع المجلس القومى للمرأة بالمبنى التابع للوحدة المحلية بقرية العباسية بمركز كفر سعد ، وتخصيص قطعة أرض لاقامة محطة رافع صرف صحى بالركابية.