الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس|هاني تمام: زمزم أفضل ماء على وجه الأرض وكله بركة

د.هاني تمام
د.هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن ماء زمزم أفضل ماء على وجه الأرض وكله بركة، فإن شربته للشفاء من مرض يشفيك أو للشبع يشبعك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم “ماء زمزم لما شُرب له”.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج “البيت” المذاع عبر قناة “الناس”، أنه يجب أن نشرب بطريقة معينة، له كيفية معينة ليس مجرد ماء مثل أى ماء، فيجب أن نعرف سواء رجل أو إمراة كيف نشرب، وهذا ما علمه  لنا الصحابة الكرام، فأول ما نشرب يجب أن نتوجه ناحية القبلة ونقول بسم الله، ونشرب على ثلاث مرات،ونتنفس خارج الماء، وعندما نتنهي من شرب الماء نقول (اللهم ارزقنا علما نافعا وشفاءا من كل داء)".

وتابع "فى حاجة مهمة جدا فى شرب ماء زمزم وهى التضلع، يعنى أفضل أشرب ماء زمزم لحد ما أحس إن المياه دخلت كل ضلوعى، لازم نشرب قدر الإمكان وهو ما علمنا سيدنا النبي وإن بيننا وبين المنافقين التضلع بماء زمزم، يبقى لازم كل واحد مما يشرب بالنية التى نواها".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس زمزم ماء زمزم البيت أفضل ماء على وجه الأرض

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