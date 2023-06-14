محافظ المنيا يستقبل الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للتهنئة باستئناف عمله

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والقمص أغاثون طلعت وكيل المطرانية، بحضور الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله.



أعرب محافظ المنيا، عن خالص اعتزازه وتقديره للحضور، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030 ، وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق التنمية الشاملة مشيداً بمدى قوة نسيج الشعب المصرى.

من جانبه، أعرب الأنبا أغاثون عن خالص أمنياته الطيبة للمحافظ متمنيًا له دوام التوفيق والسداد داعياً الله أن يوفقه لما فيه النفع لأبناء المنيا ، مؤكدًا على وحدة الصف وأننا نعمل جميعًا تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته داعين الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.