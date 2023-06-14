الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يستقبل الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للتهنئة باستئناف عمله

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والقمص أغاثون طلعت وكيل المطرانية، بحضور الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله.


أعرب محافظ المنيا، عن خالص اعتزازه وتقديره للحضور، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030 ، وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق التنمية الشاملة مشيداً بمدى قوة نسيج الشعب المصرى.

 

من جانبه، أعرب الأنبا أغاثون عن خالص أمنياته الطيبة للمحافظ متمنيًا له دوام التوفيق والسداد داعياً الله أن يوفقه لما فيه النفع لأبناء المنيا ، مؤكدًا على وحدة الصف وأننا نعمل جميعًا تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته داعين الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.

محافظ المنيا الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة التهنئة بأستئناف عمله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "محتاجين ميزانية 2 تريليون دولار علشان نعرف نصرف"

الرئيس السيسى: اتخذنا إجراءات لمواجهة تأثير سعر الدولار السلبى على المواطنين

شيخ الشافعية يثير الجدل بالصلاة المطلسمة على سيدنا محمد.. فما معناها؟ (فيديو)

التحقيق مع طبيب بتهمة قتل زميله داخل عيادته في الساحل

السيسى: "مش هنطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الدولارية"

"حياة كريمة": قمنا بتغيير النظرة التشاؤمية لدى شباب الجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى