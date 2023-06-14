العراق: تلقينا طلبات دول من 3 قارات للمشاركة بطريق التنمية

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل ناصر الأسدي، الأربعاء، تلقي العراق طلبات من دول بقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا للمشاركة في مشروع طريق التنمية.

وقال الأسدي إن "اجتماع اللجان الفنية الذي عقد اليوم بمشاركة 10 دول هو الخطوة الأولى لتحديد كيف سيسير المشروع وستكون مناقشات ثنائية بين الوفود والجهات المختصة بالعراق لتحديد أولويات العمل".

أضاف، أنه "سيتم كذلك تحديد اولويات المشاركة باعتبارها القاعدة الأساسية لانطلاق المشروع وسيتم دراسة الكثير من التفاصيل ومن بينها تحديد نسبة مشاركة كل دولة في طريق التنمية".

وتابع أن "وفود الدول التي حضرت اليوم أكدت رغبة حكوماتها بالمشاركة ومن بينها الصين وتلقينا طلبات من دول خليجية وآسيوية وأوروبية وأفريقية على أساس ما طرح في مؤتمر طريق التنمية الذي عقد في 27 مايو الماضي".

وأعلن وزير النقل رزاق محيبس، اليوم مناقشة 5 ملفات تخص طريق التنمية خلال اجتماع اللجان الفنية الذي عقد بمشاركة 10 دول، فيما أشار إلى التحاق الصين ولبنان في الاجتماعات الخاصة بالمشروع.

وقال محيبس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماع اللجان الفنية لمناقشة مشروع طريق التنمية، يأتي استكمالاً لمؤتمر طريق التنمية"، لافتاً إلى "حضور أكثر من 10 دول للمشاركة في المناقشات الفنية التي تخص الطريق وكذلك ميناء الفاو الكبير".

أضاف أن "المناقشات ستتركز على موضوع الموديل الاقتصادي للمشروع، وكذلك طبيعة المشاركة ونسبها والسرعة المطلوبة لحركة القطار وكذلك التصاميم"، مشيراً: "إننا بصدد مناقشة هذه الموضوعات اليوم مع الوفود القادمة من الدول المشاركة في طريق التنمية ومنها دولة الصين".

أكد أن "وجود هذه الدول يعد علامة بارزة ومميزة تشير إلى نجاح المشروع وأهميته لديها، والدليل مشاركة هذه الدول والتحاق الصين ولبنان اليوم في هذا المشروع الدولي الكبير، بوجود البنك الدولي".