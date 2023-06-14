الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق مخزن لعب أطفال في شارع دارماد الجديد بالفيوم

حريق مخزن لعب اطفال
حريق مخزن لعب اطفال في شارع دارماد الجديد بالفيوم

شب حريق هائل منذ قليل في مخزن للعب الأطفال في شارع دارماد الجديد بمحافظة الفيوم؛ بسبب ملس كهربائي التهم محتويات المخزن بدون خسائر بشرية.


تلقى اللواء" ثروت المحلاوي" مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد "محمود مفتاح "مأمور قسم أول الفيوم ؛بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل في مخزن للألعاب الأطفال بشارع دار الرماد دائرة القسم.


وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية "المطافي" إلى مكان الواقعة؛ والسيطرة على ألسنة اللهب قبل وصولها إلى المحلات المجاورة أو الشقق السكنية أعلى المخزن.


كما انتقل إلى مكان الواقعة المقدم" أحمد السوهاجي" رئيس مباحث القسم ؛وتبين من خلال المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب مٱس كهربائي ولا يوجد شبه جنائية.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة؛ والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

حريق مخزن لعب أطفال شارع دارماد الجديد الفيوم

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