لطلاب الثانوية العامة.. ملخص درس الفعل المضارع في مادة اللغة العربية قبل امتحان الأحد

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن مراجعات خاصة بمادة اللغة العربية، ويعتبر درس الفعل المضارع من أصعب الدروس التي توجد في مادة النحو وتكون صعبة علي العديد من الطلاب.

في هذا السياق تقدم “الدستور” ورقتين تلخيص لدرس الفعل المضارع.

وكان قد حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما أكد الوزير على أن حالات الغش الإلكتروني التي تم ضبطها تكون مسئولية اللجنة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة.

ووجه الوزير بإبلاغ غرفة العمليات المركزية في حالة حدوث أي تجاوز في المحيط الخارجي للجنة، للتعامل الفوري معها.

وشدد الوزير على توجيه رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرًا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مديرى المديريات ورؤساء اللجان الأسبوع المقبل، لمناقشة ما تم خلال الأسبوع الأول من الامتحانات، والوقوف على السلبيات والمشكلات والعمل على حلها.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 الإثنين الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.