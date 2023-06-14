نائبة بالشيوخ: المؤتمر الوطني تجسيد لثقة الدولة في قدرات الشباب

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب يترجم حرص القيادة السياسية على مواصلة فتح آفاق جديدة للتلاقي والحوار الدائم مع الشباب، لافتة إلى أن تلك المنصة الفكرية المهمة دائمًا ما يكون عنوانها الثقة والارتباط الدائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين أبنائه بما يخلق حالة من الارتباط بالوطن وبذل الجهد لمواجهة تحدياته انطلاقا من اليقين الراسخ في قدراتهم لصناعة الحاضر والمستقبل.

وأكدت "هلالي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع على مدار ال9 سنوات الماضية أولوية لتمكين الشباب وتأهيلهم بالتدريب والمهارات اللازمة، لإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، مع إيلاء اهتمام لتدشين جسور للتواصل المباشر معهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم فيما يخدم الوطن ويخلق مزيدا من الوعي لدى الشباب بحجم التحديات، مشددة أن المؤتمر فرصة لتبادل الرؤى بين الشباب ومؤسسات الدولة، من خلال طرح الرؤى والأفكار إلى جانب الاطلاع على حجم الإنجازات والإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تفقد الرئيس لمجمع الورش بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، والتي انطلق منها المؤتمر الوطني، رسالة مهمة بأولوية الدولة في المرحلة الراهنة في الاهتمام بمنظومة بناء الإنسان وتأهيل الشباب لمجالات سوق العمل إقليميا ودوليا، مشددة أن كلمة الرئيس عكست ما يضعه من قواعد لبناء الدولة والحرص على معالجة تاريخ طويل لتخفيف العبء عن حياة الوطن المعيشية، والرغبة الجادة في توسيع قاعدة المشاركة والانفتاح على كافة الآراء من خلال الحوار الوطني بتأكيده التفاعل مع مخرجاته دون قيد أو شرط.

وأشارت "هلالي"، إلى أن كلمة الرئيس السيسي بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، أكدت أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في طريق البناء والإصلاح، للوصول لتغيير ملموس يعود على حياة المواطن المصري بالإيجاب لتحقيق الاستدامة العمرانية بما يستوعب متطلبات النمو السكاني المتزايد بما يرسخ من العدالة المكانية ويرسي المفهوم الشامل لحقوق الإنسان برفع جودة الخدمات المقدمة وفتح آفاق لمزيد من الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل إذ تجاوزت حجم الاستثمارات في المحافظتين لـ812 مليار جنيه.