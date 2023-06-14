الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولي: قفزنا بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات لـ30 مليار جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن متوسط دعم الدولة المصرية في السنوات الماضية للصادرات الصناعية كان في حدود الـ8 مليارات جنيه، لكن في الموازنة الجديدة قفز هذا الدعم إلى 30 مليارًا.

دعم الصادرات الصناعية

وأضاف مدبولي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسير على قدم وساق لصرف الدعم المخصص للصادرات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر فقط.

وتابع رئيس الوزراء "لو كنا نقدر نحط 60 مليار كنا هنعمل كده، لكن نحن نعمل وفق قدرات دولة". 

جهود الدولة 

واستطرد:" نبذل أقصى مجهود لدينا من أجل دعم الصادرات الصناعية بصورة  كبيرة".

مدبولي السيس المؤتمر الوطنى للشباب اكسترا نيوز دعم الصادرات الصناعية

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