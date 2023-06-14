الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المالية": خروج 23 مليار دولار "أموال ساخنة" من مصر

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه نتيجة للأوضاع المالية الصعبة التي تجتاح العالم اتجهت الأموال من الأسواق الناشئة للمتقدمة، لتخرج الأموال الساخنة من مصر والتي قدّرت بـ23 مليار دولار، إضافة إلى تضاعف الفاتورة الاستيرادية، مشددًا على أن هذه العوامل كانت جميعها عوامل ضغط على الجنيه المصري".

الفاتورة الاستيرادية 

أضاف معيط، في كلمته أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قبل يناير 2022 كانت الفاتورة الاستيرادية المصرية في حدود 6.5 مليار دولار في الشهر. 

الموجة التضخمية 

وتابع "مع بداية الموجة التضخمية تضاعفت جميع السلع العالمية بما فيها السلع التي كانت تستوردها مصر من الخارج، وبالتالي ارتفعت الفاتورة الاستيرادية من 9 - 10 مليارات دولار".

محمد معيط وزير المالية السيسي المؤتمر الوطنى للشباب الأموال الساخنة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: اتخذنا إجراءات لمواجهة تأثير سعر الدولار السلبى على المواطنين

نشرة الحوادث| تنفيذ الإعدام في قاتل "نيرة أشرف" وكشف لغز "طبيب الساحل"

قانوني يكشف مصير قضايا التعويض والحق المدني بعد إعدام قاتل "نيرة أشرف"

افتتحها السيسي.. 8 معلومات عن وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة بالإسكندرية

محمود فوزى: اتفاق كلى على ثلاث قضايا داخل الحوار الوطنى

بعد نشر "الدستور" حالتها.. "الصحة" تتكفل بعلاج الطالبة حنين عادل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى