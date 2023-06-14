الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجديد حبس سيدة لحيازتها كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها علي عملائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.


تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من  ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، مقيمه بدائرة قسم شرطة باب شرقي، تخصصت فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائها متخذه من دائر القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 


على الفور تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم إستهدافها والقي القبض عليها وبتفتيشها عثر بحوزتها علي كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.


وبمواجهتها بالمضبوطات اقرت بما جاء في الضبط وإضافة أنها تزاول بقصد التربح منه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

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