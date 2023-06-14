الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حماة الوطن: مؤتمر الشباب الوطنى جاء ليرد على ما يشغل المواطن المصرى

المؤتمر الوطني للشباب
المؤتمر الوطني للشباب

قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن المؤتمر الوطني للشباب الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجامعة التكنولوجيا ببرج العرب، جاء كاشفًا لحجم الانجازات التي تنفذها الدولة خاصة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وظهر فعليًا امتداد يد التطوير في كل جوانب المدينة من طرق ومستشفيات وإسكان اجتماعي وشبابي وفاخر، وهو ما يؤكد أن الدولة تعمل علي كل المستويات والفئات. 


وأوضح مجاهد، خلال مشاركته ووفد من قيادات وشباب الحزب بمؤتمر الشباب الوطني، أن استكمال الرئيس لافتتاحات مشروعات الإسكندرية والبحيرة خلال المؤتمر هي رسالة للشباب بأن تلك المشروعات والإنجازات تقوم بها الدولة، وتعمل من أجل المستقبل والحاضر لبناء دولة حديثة وجمهورية جديدة وقوية.


وأكد أن الرئيس قام خلال المؤتمر بالمكاشفة والمصراحة كعادته وتحدث عما يشغل بال الشارع المصري والمواطن البسيط، وأجاب بكل شفافية وصراحة، وحسم أمورا كثيرة تؤرق المواطن المصري، وأثبت أنه يعمل من أجل مصر والمواطن المصري ولا يخشي إلا الله في عمله.


وأشاد مجاهد، بحرص الرئيس على وجود القوي السياسية خلال المؤتمر وعلى رأسها حزب حماة الوطن وقيادته وشبابه وهو يعكس حرص الرئيس علي استكمال ما بدأه في الحوار الوطني.

وقال اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن خلال مشاركته في المؤتمر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الوطني ببرج العرب أكد أنه يشعر بنبض المواطن المصري ويعرف ماذا يقول رجل الشارع، وأجاب عن تساؤلات رجل الشارع العادي عن غلاء الأسعار وبناء الدولة.


وأضاف بركات أن مقارنة الرئيس لمحور المحمودية عندما كان به عشش صفيح وقمامة، وما تم فيه رغم ارتفاع الأسعار جاء لصالح المواطن والعيش ببيئة أمانة ونظيفة أثبت أن الرئيس يعرف جيدا صالح الوطن والمواطن المصري. 

حزب حماة الوطن بالإسكندرية المؤتمر الوطنى للشباب حجم الانجازات مشروعات الإسكندرية والبحيرة المواطن المصري

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