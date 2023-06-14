إصابة فتاة باختناق جراء حريق فى شقة سكنية بالفيوم

أُصيبت شابة في بداية العقد الثاني من العمر بحالة اختناق شديد، جراء اندلاع حريق في منزلها بأحد الأحياء السكنية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران وامتدادها إلى باقي الشقة، بينما حاولت السيطرة على الحريق إلا أنّها أُصيبت باختناق بسبب كثافة الدخان المتصاعد من الحريق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في شقة سكنية بشارع دار الرماد خلف كشري الأمير بسبب حدوث ماس كهربائي، ووجود مصابة.

وانتقل رجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على الفور، وجرت السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد لباقي الشقق السكنية المجاورة، كما تم تبريد مكان الحريق منعًا لاشتعال النيران مجددًا، كما جرى إنقاذ الفتاة التي كانت في داخل الشقة أثناء نشوب الحريق.

وتبينّ أنّ المصابة تدعى فيروز محمد جابر، 20 سنة، وأصيبت باختناق جراء الحريق والدخان المتصاعد منه، فيما قام رجال الإسعاف بعمل جلسات تنفس بالأكسجين الصناعي في مكان البلاغ، بينما رفضت النقل إلى المستشفى لتحسن حالتها الصحية.

وتبين من التحريات الأولية أنّ ماسا كهربائيا السبب في اشتعال النيران داخل الشقة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.