الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاهر أبوزيد: التتويج الـ11 ببطولة إفريقيا هو الأصعب فى تاريخ الأهلى

طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد

أعرب طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة السابق، عن سعادته البالغة بحصول فريق الأهلي لكرة القدم على بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الحادية عشرة والتى جاءت على حساب الوداد المغربي. 

وقال «مارادونا النيل»، فى تصريحات له، إن ما حققه الفريق الأحمر، إنجاز بكل المقاييس، بغض النظر عن المستوي الفنى والذى عوضه اللاعبون بروحهم القتالية وتغلبوا على كل الظروف مشيرًا إلى أن قيمة البطولة جاءت من صعوبتها في ظل قوة المنافس واللعب خارج ملعب استاد القاهرة بخلاف التحكيم الإثيوبي المتحيز للفريق المغربي حتى لحظة إحراز الهدف الذى سجله محمد عبدالمنعم. 

وحرص "أبوزيد" على تهنئة مجلس إدارة الأهلي، وجماهيره ولاعبيه. 

وتذكر مدفعجي الأهلي والمنتخب الوطنى سابقا، لحظات تتويجه مع الأهلي بأول بطولة إفريقية عام 82، على حساب إشانتي كوتوكو الغاني، بعد الفوز في القاهرة بثلاثة أهداف نظيفة حيث كان لقاء العودة فى مدينة كوماسى معقل الأشانتي، مؤكدا أن التتويج بتلك البطولة جاء في أجواء غاية الصعوبة سبقتها رحلة شاقة والإقامة بفندق المدينة الذى كان متواضعا للغاية وسط ضجيج الجماهير المتحمسة التى راحت تدق الطبول طوال الليل حتى انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق وحصل الأهلي على لقبه الأول فى النهاية.

طاهر ابو زيد الاهلى مجلس إدارة الأهلى وزير الشباب والرياضة الوداد المغربي

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