السجن 3 سنوات لموظف اغتصب فتاة من ذوى الإعاقة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات لاغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.

وتعود أحداث الواقعة إلي عام 2022، بدائرة قسم العرب، والمتهم فيها أسامة حسن فرغلي، 47 عاما، ويعمل موظفًا، حيث خطف المجني عليها إيمان محمد حامد صيام، وذلك بالتحايل بأن دعاها لرؤية كلب يقوم بتربيته أعلى سطح العقار، وقد ارتكبت جناية الخطف بجناية هتك العرض وذلك بغير رضاها، بأن قام بحسر ملابسها عنها عنوة وملامسة مواطن عفتها، وعرض المجني عليها للخطر.

وشهد محمد حسام الدين سعد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العرب، بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم باستدراج المجني عليها إلى غرفة بأعلى سطح العقار محل سكنه، وقام بمواقعتها أكثر من مرة حال كونها متأخرة ذهنيًا.

الطب الشرعى

وقررت المجني عليها أنها حال تواجدها أعلى سطح العقار سكنها فوجئت بالمتهم بالعقار الملاصق لمحل سكنها يدعوها لرؤية الكلب الخاص به فذهبت إليه وقام باصطحابها إلى غرفة ومواقعتها، وأضافت بتكرار ذلك أكثر من مرة، وثبت بتقرير الطب الشرعي بالكشف علي المجني عليها أنها تعاني من تأخر عقلي شديد، مما يتماشي مع عقلية طفلة غير مميزة تبلغ من العمر بضع سنوات.