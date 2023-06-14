رغم اقترابه من الانضمام لاتحاد جدة.. تقارير: كانتي مهتم بشراء نادٍ بلجيكي

في الوقت الذي يقترب من الانتقال إلى السعودية بعد سبع سنوات قضاها مع تشيلسي الإنجليزي، فإن لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، يخطط أيضًا للقيام بتحركات خارج الملعب.

وفقًا للصحفي البلجيكي ساشا تافولييري، فإن النجم الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018، يضع اللمسات اللمسات الأخيرة على الاستحواذ على نادي إر إيه فيرتون، الذي هبط مؤخرًا من الدرجة الثانية في بلجيكا.

وأشار الصحفي البلجيكي، إلى أن كانتي زار بالفعل البنية التحتية للنادي، وقدم عرضًا للحصول على حصة كبيرة في الفريق، والذي يقبع مالكه الحالي فلافيو بيكا في حالة مرضية.

وبات نجولو كانتي، على مقربة من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، سيحصل لاعب الوسط الفرنسي على راتباً كبيرًا، يبلغ 100 مليون يورو في الموسم في الاتحاد السعودي، لينضم إلى زميله السابق في المنتخب الفرنسي كريم بنزيما في جدة.

واكتفي كانتي بالظهور مع «البلوز» في 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عاني من إصابة في أوتار الركبة.