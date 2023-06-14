الرئيس السيسى مشيدًا بالحوار الوطنى: حالة نتمنى استمرارها

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحجم التفاهم والاختلاف في الآراء في جلسات الحوار الوطني، قائلًا: "إحنا عاملين الحوار الوطني علشان كل واحد يتكلم ويقول وجهة نظره التي تستهدف مصلحة الوطن في النهاية".

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب: "محدش مننا يقدر يقول إن أنا بس اللي امتلك مصلحة الوطن، لا كلنا نمتلك بلدنا وكلنا مسئولين عنها".

وأضاف: "محدش يقدر يتهم حد بالخيانة أو الجهل لكن ممكن نقول محتاجين ننظم حاجة معينة، والحوار كحالة إحنا محتاجين إنها تستمر".

وتابع: "المخرجات التي سيتم الوصول إليها سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي اللي داخل صلاحياتي طبقًا للدستور والقانون أنا هصدق عليه، واللي مش داخل صلاحياتي يكون للبرلمان".