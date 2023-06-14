الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

“ماركا”: الخليفي يتواصل مع فايزة العماري لإقناع مبابي بالبقاء

مبابي
مبابي

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن مستجدات مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.

وفجرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، منذ أيام أن مبابي قرر عدم تفعيل تمديد عقده مع باريس حتى 2025 حيث ينتهي عقده صيف 2024.

وأوضحت التقارير، أن إدارة باريس ستضر لبيع اللاعب هذا الصيف والاستفادة من مبلغ مالي كبير قبل أن يرحل كلاعب حر في 2024.

وقال تقرير صحيفة “ماركا”، إن ناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسية عقد اجتماعات هاتفية مع فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال مبابي من أجل محاولة تعديل الأوضاع والتواصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف ولكن دون نجاح في الوقت الحالي.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية قبل قليل برغبة مبابي، في الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعاد مبابي نشر تغريدة صحيفة لوباريزيان، عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة “تويتر”، والتي تتحدث عن رغبته في الانتقال لريال مدريد وعلق: “أكاذيب، في نفس الوقت كلما كان الأمر كبيرًا كلما انتشر، لقد قُلت في وقت سابق أنني سأواصل الموسم المقبل في باريس سان جيرمان حيث أشعر بالسعادة الكبيرة”.

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