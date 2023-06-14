سياسي لبناني: إخفاق البرلمان في اختيار الرئيس حافز جديد للديمقراطية

أخفق مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم اكتمال النصاب القانون.

وقال الباحث اللبناني عبدالله نعمة، إن إخفاق البرلمان اللبناني اليوم، بمثابة حافز جديد للديمقراطية لتكثيف جهودها لانتشال لبنان من محنته، لافتا إلي أن الجلسة دستورية بامتياز وأثبتت أن لا أحد قادر على فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين رغم أن المعارضة باتت قريبة من 65 صوتا وهذا انتصار للبنان.

نعمة: الخلاف اليوم ليس علي شخص الرئيس القادم

وأشار “نعمة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي أن الخلاف ليس على شخص الرئيس، ولكن على حجم الامتيازات التي تترتب على حكم لبنان، فهناك غاز ونفط في البحر، هناك تغير بات محسوم على حاكم مصرف لبنان.

واختتم: "انتخاب رئيس الجمهورية هو بأيدي اللبنانيين وهذا فعلا حقيقة مثبتة وخاصة بعد التقارب السعودي الإيراني، لبنان اليوم فيه الطمع وكل فريق يريد أن يأخذ حصته بحجة الخلاف السياسي، مستدركا "جبران باسيل حليف الأمس مع حزب الله هو اليوم مختلف مع حزب الله على إنتاج رئيس للجمهورية رشحه حزب الله وهو سليمان فرنجية ويقوم التيار الوطني الحر على المعارضة عليه وعلنا لماذا لأن ما يختلفون عليه هو الغنائم".