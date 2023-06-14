الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي لبناني: إخفاق البرلمان في اختيار الرئيس حافز جديد للديمقراطية

عبدالله نعمة
عبدالله نعمة

أخفق مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم اكتمال النصاب القانون.

وقال الباحث اللبناني عبدالله نعمة، إن إخفاق البرلمان اللبناني اليوم، بمثابة حافز جديد للديمقراطية لتكثيف جهودها لانتشال لبنان من محنته، لافتا إلي أن الجلسة دستورية بامتياز وأثبتت أن لا أحد قادر على فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين رغم أن المعارضة باتت قريبة من 65 صوتا وهذا انتصار للبنان.

نعمة: الخلاف اليوم ليس علي شخص الرئيس القادم

وأشار “نعمة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي أن الخلاف ليس على شخص الرئيس، ولكن على حجم الامتيازات التي تترتب على حكم لبنان، فهناك غاز ونفط في البحر، هناك تغير بات محسوم على حاكم مصرف لبنان.

واختتم: "انتخاب رئيس الجمهورية هو بأيدي اللبنانيين وهذا فعلا حقيقة مثبتة وخاصة بعد التقارب السعودي الإيراني، لبنان اليوم فيه الطمع وكل فريق يريد أن يأخذ حصته بحجة الخلاف السياسي، مستدركا "جبران باسيل حليف الأمس مع حزب الله هو اليوم مختلف مع حزب الله على إنتاج رئيس للجمهورية رشحه حزب الله وهو سليمان فرنجية ويقوم التيار الوطني الحر على المعارضة عليه وعلنا لماذا لأن ما يختلفون عليه هو الغنائم".

النواب اللبناني لبنان اللبنانيين حزب الله التيار الوطني الحر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: اتخذنا إجراءات لمواجهة تأثير سعر الدولار السلبى على المواطنين

الرئيس السيسى: "محتاجين ميزانية 2 تريليون دولار علشان نعرف نصرف"

شيخ الشافعية يثير الجدل بالصلاة المطلسمة على سيدنا محمد.. فما معناها؟ (فيديو)

التحقيق مع طبيب بتهمة قتل زميله داخل عيادته في الساحل

السيسى: "مش هنطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الدولارية"

74 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية وتفتيشية بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى