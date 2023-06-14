دراسة توضح أهمية مشروعات "حياة كريمة".. أنهت عصور التهميش لكافة قرى مصر

أكد المرصد المصري للفكر، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه في الجمهورية الجديدة انتهت بها عهود الانعزال عن المواطنين، مضيفًا أن مشروعات حياة كريمة أنهت عصور التهميش لكافة قرى مصر وساكنيها؛ ففي 10 سنوات ومنذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس السيسي مسؤولية البلاد، حظي التواصل مع المواطن المصري باهتمام بالغ من قِبل القيادة السياسية، وظهر هذا جليًا في كَم الزيارات والافتتاحات والتواصل المباشر مع المواطنين في كافة محافظات وقرى مصر.

وأوضح المرصد، فى دراسة له بعنوان "تواصل شعبي: جهود رئاسية مستمرة من أجل “حياة كريمة”، للباحثة نسرين الشرقاوي، أنه التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأهل محافظتي الوجه البحري “البحيرة والإسكندرية” في زيارتين على التوالي، حيث تفقد وافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية.



وأشارت الدراسة، إلى المبادرة الرئاسية ستغير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ إذ تغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، وفى خلال عام 2022 بلغ في كافة أنحاء الجمهورية عدد مجمعات الخدمات الحكومية 333 مجمعًا، وعدد مجمعات الخدمات الزراعية 330 مجمعًا، وعدد أعمدة الإنارة 217247 عمودًا، والطرق المرصوفة 1149 كم، وبشأن الوحدات السكنية، فأُنشئت 3828 وحدة سكنية متطورة، إلى جانب رفع كفاءة 1486 وحدة سكنية، وفي نطاق محطات المياه، أُنشئت 256 محطة مياه، و1547 محطة معالجة، وحفر 249 من الآبار.

وتطرقت الدراسة، إلى دور حياة كريمة فى بناء الإنسان، فأُجري 215 حوارا مجتمعيا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة المبادرة في المجال الطبي.

ونوهت الدراسة عن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة والتي استفاد منها ملايين من المواطنين الأكثر فقرا واحتياجا منها، مبادرة “وصل الخير” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون، ومبادرة “راجعين نتعلم” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طالب وطالبة، ومبادرة “التعليم حياة” التي استفاد منها 24000، ومبادرة “أنت الحياة” وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية- والتي استفاد منها 52000 مواطن، ومبادرة “يدوم الفرح” والتي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وقد استفاد من المبادرة 800 فتاة.

وحول الافتتاحات المتعددة، ذكرت الدراسة، أنه افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات بقرية “الأبعادية” بمحافظة البحيرة، ومنها: مجمع خدمات المواطنين، ومركز تكنولوجي، ومركز شباب، ومركز طبي، ومجمع زراعي، ووحدة تضامن، ونقطة إطفاء، ونقطة إسعاف، ومدرستين، ومكتبة.

ورصدت الدراسة إجمالى المشروعات التى نفذت فى البحيرة، كمرحلة أولى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 8868 مشروعًا؛ حيث أُدرجت 6 مراكز بالمرحلة الأولى هي: (دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون) بإجمالي 42 وحدة محلية تضم 236 قرية و3967 تابع، على مساحة 4569 كم، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة في مختلف القرى حوالي 3.5 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التي تقدمها المبادرة في كل المجالات.

وأكدت الدراسة أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى شملت القاهرة والوجه البحري والوجه القبلي والمحافظات الحدودية سعت ولا تزال إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لكي تحصل على كافة مقومات الحياة الأساسية والثانوية لكي تحيا حياة كريمة.