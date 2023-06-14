الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء يرصد أبرز التحديات التي تواجه أهالي الإسكندرية

مدبولي
مدبولي

حدد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التحديات التي تواجه محافظة الإسكندرية في برج العرب الجديدة.

وقال مدبولي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس السيسي، إن الدولة المصرية واجهت تحديًا كبيرًا للغاية والتي تتمثل في ارتفاع الكثافة السكانية لوسط المدينة والتي تحتاج إلى مئات الآلاف من فرص العمل ليصبح 47% من سكان المحافظة يسكنون في أماكن غير مخططة.

وتابع أن الأماكن غير المخططة التي يسكن فيها بعض المواطنين جاءت بسبب عدم وجود ظهير عمراني يسمح بالتمدد، فيما كان الظهير الوحيد لهذه المدينة هى برج العرب الجديدة، لكن في 2014 لـ2015 كانت تنقصها الخدمات التي تكفي لتحفيز المواطن السكندري للعيش فيها وايضًا الطرق التي تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المواطنين للذهاب والعيش في برج العرب مما أدى إلى معاناة عروس المتوسط من مخالفات البناء الكبيرة انتشار واسع للمناطق غير الآمنة وتدهور البنية الأساسية، وزيادة الضغط على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لاستيعاب كل هذه الكثافات.

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