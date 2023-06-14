الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان سكرينيار يكشف موقفه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

ميلان سكرينيار
ميلان سكرينيار

كشف النجم السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان الإيطالي، عن موقفه بشأن الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة فريق باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات سكرينيار في الصيف، في صفقة انتقال حر بالمجان.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع السلوفاكي، صاحب الـ28 عامًا، رفقة إنتر ميلان في 30 يونيو الجاري.                   

ميلان سكرينيار يكشف موقفه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

ونشرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، تصريحات ميلان سكرينيار خلال أحد المؤتمرات الصحفية، قائلًا:"لا أعلم، ولكنني في وضع جيد الآن".

وأوضح:"سأشارك في التدريبات بصفة طبيعية، وسنرى ما سيحدث في باريس سان جيرمان بعد ذلك"، متابعًا:"الأمر الذي يهمني الآن أنني في أفضل حال، وسأتدرب بدون مشاكل صحية".

واختتم ميلان سكرينيار تصريحاته:"دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، كل شيء واردًا في عالم كرة القدم".

يأتي ذلك بعدما غاب ميلان سكرينيار عن صفوف إنتر ميلان منذ شهر مارس الماضي؛ بسبب معاناته من الإصابة.

وكان ميلان سكرينيار قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه إنتر ميلان أمام بورتو البرتغالي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

يذكر أن فريق إنتر ميلان قد خسر أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، ليتوّج الفريق الإنجليزي باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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