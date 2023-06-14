"بتكلفة 6 ملايين جنيه".. محافظ قنا يفتتح المجمع الطبى الخيرى بقرية أولاد نجم

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المجمع الطبي الخيري بقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، والذي إقامته جمعية تنمية المجتمع بأولاد عثمان، على مساحة 525 متر، بتكلفة 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، ويتكون من 5 طوابق، ويضم مجموعة من العيادات الطبية المتخصصة، وقسم خاص بحضانات الاطفال المبتسرين، ووحدة غسيل كلوي تحت التجهيز، بالإضافة إلى غرفتيّ عمليات، و5 غرف إفاقة، كما يضم المجمع صيدلية لخدمة التخصصات الطبية المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي المنطقة.



ومن جانبه قدم محافظ قنا، الشكر لجمعية تنمية المجتمع بأولاد عتمان، لسعيها نحو خدمة المجتمع ودعمها لجهود الدولة فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات الخيرية، تعد نموذجا للمشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون مع الحكومة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، داعيا مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مدن وقرى المحافظة الى تبنى مثل هذه المشروعات الخيرية التي تساهم في تنمية المجتمع والتيسير على المواطنين.