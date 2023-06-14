وكيل "صحة الشيوخ": لقاء السيسى أهالى "الأبعادية" لمسة إنسانية منه

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ضمن قرى مبادرة حياة كريمة، مضيفا أنها في توقيتها تماما للاطلاع على مجريات التنمية الشاملة بالوطن ومعرفة رأي الناس.

وأوضح حسين خضير، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن توقف السيسي خلال الزيارة، مع حشد من الأهالي والقائمين على مبادرة "ازرع" خلال تفقده أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية، وحرصه على الحديث معهم للاطمئنان على أحوالهم ومردود المشروعات التنموية التي شهدتها القرية على حياتهم المعيشية، لمسة إنسانية كبيرة من جانب الرئيس، وحرص على الاستماع للمواطنين مباشرة، والاطمئنان على جودة الخدمات بالوحدة الصحية في قرية الأبعادية بالبحيرة، واستماعه كذلك لشرح مفصل عن جهود الوحدة والخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة.

وأوضح وكيل صحة الشيوخ أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروعات "حياة كريمة" من قرية الأبعادية، خطوة جديدة ضمن استكمال جهود الدولة في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتدشين الجمهورية الجديدة في البلاد.

وأشاد بالرسائل التي أرسلها الرئيس السيسي خلال الافتتاح، لا سيما فيما يتعلق بملف الزراعة والصناعة، والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن عمليات التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني، وقدرة على تجاوز كافة الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة المصرية تحت قيادة السيسي.