تقرير: السعودية تسعى لمشروع جديد فى فرنسا يجمع زيدان ومارسيليا

تستعد السعودية لمشروع جديد في كرة القدم، وفقًا لتقارير فرنسية، اليوم، والمحطة القادمة في الدوري الفرنسي.

يذكر أن الاستثمار السعودي كان نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، هو أول استثماراته في كرة القدم، بعدما استحوذوا على النادي الموسم قبل الماضي.

وفي موسمين نجح الاستثمار السعودي مع نيوكاسل، وأعادوا النادي بعد سنوات لدوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع «10Sport» الفرنسي، عن أن السعودية تستعد لشراء نادي مارسيليا في صفقة ستقدر بـ 300 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن السعودية تستعد لمشروع مارسيليا حيث تسعى لجلب زين الدين زيدان لتدريب الفريق وتكوين فريق جديد ينافس على البطولات.

زيدان لا يدرب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2020-2021.

وارتبط اسم زيدان أكثر من مرة بالعودة إلى ريال مدريد أو تدريب باريس سان جيرمان وأخيرًا العروض من الدوري السعودي.

وتولى زين الدين زيدان منصب المدير الفني للفريق الأول لريال مدريد مرتين، الأولى كانت في يناير من عام 2016 ورحل في مايو 2018؛ ثم عاد للفريق مرة أخرى في مارس 2019 ورحل عن الفريق في 30 يونيو 2021.