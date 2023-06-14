تأجيل استئناف مرتضى منصور فى قضية سب محمود الخطيب لـ2 أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل استئناف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان لجلسة 2 أغسطس.

كان المحامي محمد عثمان قد تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرًا مع الشغل.