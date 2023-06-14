محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، والعميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، وقادة المراكز من الجيش الثالث الميداني المشرف على تنفيذ المشروعات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية " .



ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتنسيق بين الجهات المختلفة، كما استعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.



كما تناول الاجتماع مناقشة موقف أعمال الرصف، وأعمال البنية التحتية بقرى " حياة كريمة " بمركز طما، وأكد المحافظ على إعطاء أولوية الانتهاء من القرى التي قاربت نسب التنفيذ بها على الانتهاء، مشددا على قيام كافة الجهات المعنية من " كهرباء، وغاز، وصرف صحي، ومياه شرب "، بالعمل بشكل متوازي للانتهاء من كافة أعمال المرحلة الأولى بقرى بقرى "حياة كريمة "، وضرورة الالتزام بالبرامج والجداول الزمنية الموضوعة، مشددا على سرعة البدء في أعمال الرصف بالقرى التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها .

ووجه " الفقي " بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمركزي طهطا، وأخميم، وأكد المحافظ على ضرورة إعداد تقرير دوري مفصل حول انتظام سير العمل بمشروعات " حياة كريمة "؛ والعمل على تذليل أية معوقات أولا بأول، مشيرا إلى ضرورة تمهيد الطرق من وإلى مشروعات "حياة كريمة " للتيسير على المواطنين، والبدء في تجميل الموقع العام، وأعمال التشجير واللاند سكيب، بالقرى التي شارفت على الانتهاء، موجها وكيل وزارة العمل بالنزول إلى موقع المشروعات ومتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وفي نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم كل من " خالد اسماعيل المغربي مدير مركز المعلومات بديوان عام المحافظة، والدكتور إيهاب أحمد اسماعيل، عضو المكتب الفني بمكتب السيد الوزير المحافظ، والكابتن أحمد مساعد مدير نادي المحليات، ومرسي صابر أحمد نائب رئيس مركز ومدينة ساقلتة ومنسق وحدة " حياة كريمة " بالمركز، وحسام الدين أحمد حافظ مسئول ملف التقنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وذلك نظرا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل خلال الفترة الماضية، حيث منحهم السيد المحافظ شهادات التقدير .