الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"محلية النواب" تناقش عدم قيام الدقهلية بتوصيل المرافق لحالات التصالح

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن عدم قيام محافظة الدقهلية بتوصيل المرافق للحالات التي تم التصالح معها وعدم الموافقة على استكمال أعمال البناء لتلك الحالات، حيث أصبحت إجراءات تراخيص البناء في المدن والقرى بالغة الصعوبة، فضلاً عن عدم إيجاد حلول لمشاكل تجميع القمامة وإعادة تدويرها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، بحضور نائب محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة.

وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والمخلفات بمحافظة الدقهلية، قائلا: رأينا مستوى النظافة فى محافظتي سوهاج والأقصر، خلال زيارة اللجنة الأخيرة للصعيد، لكن مدينة المنصورة لا يوجد بها أى نظافة، وهذا كلام أوجهه لمحافظ الدقهلية وأن الشكاوى من النظافة كثيرة جدا.

وتابع السجينى: نطالب باتخاذ قيادات محافظة الدقهلية ما قامت به محافظة الأقصر كتجربة ونموذج ناجح فى مواجهة أزمة القمامة.

وقالت النائب ميرفت عازر، إن النظافة فى الدقهلية تحتاج إلى الجمع من المنبع، ولماذا لا يوجد تعاقد مع شركات لجمع القمامة من المنبع لحل مشكلة انتشار القمامة.

فيما، قال النائب خالد الحداد، إن الوحدات المحلية تعانى من قلة الاعتمادات المالية فى وجود معدات للنظافة، وهو ما يتطلب دعم المنظومة بالمعدات اللازمة.

استكمال أعمال إعادة تدويرها الإدارة المحلية بمجلس النواب الاعتمادات المالية المعدات اللازمة النائب أحمد السجيني الوحدات المحلية

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