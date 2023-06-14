مدبولى: 6.7 مليار جنيه لتطوير المتاحف والمقاصد السياحية بالإسكندرية والبحيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنفقت أكثر من 6.7 مليار جنيه لتطوير المتاحف والمقاصد السياحية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمة بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه تم افتتاح متحف المجوهرات الملكية، والمتحف اليوناني الروماني سيتم افتتاحه بنهاية هذا الشهر، كما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بالكامل بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وهي تطوير كورنيش رشيد وتطوير ميدان محطة مصر وحدائق المنتزه.