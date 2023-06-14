الحبس سنة لفني تصميمات بتهمة تصوير فيديوهات مخلة لزوجته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لفني تصميمات لاتهامه بالتقاط صورا وفيديوهات مخلة لزوجته والتي تحمل جنسية إحدي الدول العربية، وتهديده وابتزازه لها وتحصله على مبلغ 125 ألف دولار منها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28573 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 4087 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمود م ع"، 36 سنة، فني تصميمات، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، لأنه في غضون عام 2015 تعدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "ن ل م"، زوجته السابقة، والتي تحمل جنسية إحدي الدول العربية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم التقط ونقل وسجل صورا ومقاطع تسجيلية للمجني عليها في مكان خاص بغير رضائها وهددها بإفشائها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي " facebook - twitter"، لحملها على تحويل مبالغ نقدية إليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابة بإفشاء ونسبه أمور إليها مخدشة بالشرف - الصور والتسجيلات محل الوصف السابق - وكان ذلك مصحوباً بتكليف بأمر تحويل مبالغ نقدية إليه نظير عدم إفشائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حصل بطريق التهديد نشر الصور والتسجيلات محل الوصف الأول على مبالغ نقدية من المجني عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وألمح أمر الإحالة، إلى أن المتهم تعمد مضايقة وإزعاج المجني عليها بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المار بيانها صورا وتسجيلات خادشة للحياء العام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وتسبب عمداً في إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعماله لأجهزة المواصلات التليفونية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.