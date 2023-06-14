الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعبتا منتخب مصر للبارا بادمنتون يشاركان في بطولة كندا الدولية

شيماء سامي
شيماء سامي

غادر الثنائي شيماء سامي وياسمينة عيسى لاعبتا المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة”بارا بادمنتون”، أمس الثلاثاء، مطار القاهرة متجهين إلى كندا، وذلك للمشاركة في بطولة كندا الدولية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كندا الدولية خلال الفترة من 14 وحتى 18 يونيو الجاري، في مدينة أوتاوا، وتعتبر هذه البطولة من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وشارك ثنائي لاعبات المنتخب المصري في بطولة تايلاند الدولية التي أقيمت في شهر مايو الماضي في مدينة بانكوك عاصمة تايلاند، وكانت ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

يذكر أن قد توجت ياسمينة عيسى، بالميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات، ضمن منافسات بطولة البرازيل الدولية والتي أقيمت في مدينة ساو باولو في شهر إبريل الماضي، وتعتبر من البطولات المدرجة ضمن أچندة الاتحاد الدولي للتأهل لأولمبياد باريس.

الجدير بالذكر أن ياسمينة عيسى من ضمن اللاعبات التي يضع عليها اتحاد الريشة الطائرة واللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى آمالًا كبيرة للصعود لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة، رفقة زميلتها شيماء سامي وزميلهما أحمد الدكروري.

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