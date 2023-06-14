مدبولى: نواجه تحديات كبيرة فى البحيرات المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تواجه مشكلات عدة مع البحيرات المائية ومنها بحيرة مريوط لتلوثها بالصرف الصحي والصناعي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانخفاض الأراضي حول البحيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعاني أيضًا من التلوث في ترعة المحمودية، والتعدي الكبير الذي تعرضت له السنوات الماضية.

وأضاف أن محافظة البحيرة لم تختلف عن تلك الأزمات التي تشهدها البحيرات الكبرى المصرية، حيث تعاني المحافظة من ارتفاع منسوب البحر في المناطق الساحلية.