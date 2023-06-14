مصطفى مدبولى: تطوير جامعات فى الإسكندرية والبحيرة بـ40 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن هناك قفزة هائلة قامت بها مصر على مستوى التعليم العالي، إذ تم استثمار أكثر من 40 مليار جنيه في تطوير جامعتي الإسكندرية ودمنهور، وجامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة سنجور والعديد من المستشفيات التعليمية.

وتابع: "لدينا الجامعة المصرية اليابانية التي أصبحت صرحًا علميًا واستطاعت أن تجذب المصريين وكل الوافدين نتيجة لتميز المستوى التعليمي بها"، مشيرا إلى أنه جرى عملية تطوير شاملة لجامعة دمنهور بالبحيرة بتكلفة 1.6 مليار جنيه.