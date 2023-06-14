الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى مدبولى: تطوير جامعات فى الإسكندرية والبحيرة بـ40 مليار جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن هناك قفزة هائلة قامت بها مصر على مستوى التعليم العالي، إذ تم استثمار أكثر من 40 مليار جنيه في تطوير جامعتي الإسكندرية ودمنهور، وجامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة سنجور والعديد من المستشفيات التعليمية.

وتابع: "لدينا الجامعة المصرية اليابانية التي أصبحت صرحًا علميًا واستطاعت أن تجذب المصريين وكل الوافدين نتيجة لتميز المستوى التعليمي بها"، مشيرا إلى أنه جرى عملية تطوير شاملة لجامعة دمنهور بالبحيرة بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الوزراء البحيرة الإسكندرية المؤتمر الوطنى للشباب

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