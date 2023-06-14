الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"الشيوخ": الاستقبال الشعبى للرئيس فى "الأبعادية" تصويت جديد على نجاح سياساته

زيارة الرئيس لقرية
زيارة الرئيس لقرية الأبعادية

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو مجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إلى قرية الأبعادية التي تشهد تنفيذ العديد من المشاريع ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تأتي في إطار استكمال جهود الدولة الهائلة في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

ولفت "الصيرفي"، في تصريحات اليوم، إلى أهمية مشروعات حياة كريمة، والتي كان لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري، قائلًا: إنها خطوة في منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية، كما أن الاستقبال الشعبي الكبير للرئيس السيسي اليوم، في قرية الأبعادية تصويت جديد على نجاح سياساته والترحيب بها والإحساس بثمرة التنمية.

ونوه بأن الزيارة مهمة؛ لأنها تفقد على الأرض للمشاريع التنموية والإنجازات التي تلي إنجازات سواء في قرى البحيرة أو غيرها من قرى مبادرة حياة كريمة في غالبية المحافظات.

وأشار إلى أن الحشود من المواطنين داخل قرية الأبعادية، الذين رحبوا بالرئيس السيسي، وتفاعلوا مع زيارته وأثنوا على المشاريع الضخمة والعملاقة والتنمية في الوطن، رسالة مهمة تؤكد التأييد الشعبي الجارف الذى يحظى به الرئيس السيسي.

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