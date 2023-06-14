تتناول الطعام بكثرة.. إليك الطريقة الصحيحة للتعافي من نوبات الشراهة

تناول كثير من الطعام لا يقتصر فقط على الاستسلام لتلك الرغبة الشديدة، في بعض الأحيان نفقد السيطرة ويتم القيام به للتغلب على التوتر أو مرحلة سيئة من الحياة، ومع ذلك كلما أكلت أكثر كلما أردت أن تأكل، ما يمكن أن يقودك إلى حلقة مفرغة لا نهاية لها.

يجب التعامل مع الانخفاض الذي تشعر به بعد الأكل بشراهة بعناية ويجب أن يتم صياغة الحوار العقلي حتى يكون المرء واعيًا في المرة القادمة التي يحدث فيها ذلك.



ما يشعر به الناس بعد الأكل بنهم

الانزعاج الجسدي: الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ أو عدم الراحة في المعدة أو عسر الهضم، قد تشعر بالخمول الجسدي أو تعاني من تغيرات في حركات الأمعاء.

الضائقة العاطفية: غالبًا ما يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الشعور بالذنب أو الخجل أو خيبة الأمل، قد تنشأ المشاعر السلبية بسبب فقدان السيطرة أو الانحراف عن عادات الأكل المرغوبة.

التأثير العقلي: يمكن أن يكون لعواقب الشراهة تأثير نفسي، مما يؤدي إلى أفكار سلبية حول صورة الجسم أو احترام الذات أو القلق المتعلق بالطعام، قد يساهم في دورة من الأكل المقيد أو المزيد من السلوكيات غير الصحية.

الإرهاق وتقلبات الطاقة: استهلاك كمية كبيرة من الطعام يمكن أن يسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب أو انخفاض مستويات الطاقة.

الرغبة في الحصول على تعويض: قد يشعر بعض الأفراد بأنهم مضطرون للتعويض عن الإفراط في تناول الطعام من خلال الانخراط في تناول الطعام المقيد أو ممارسة الرياضة بشكل مفرط أو غير ذلك من السلوكيات التي يُنظر إليها على أنها تعويض عن الإفراط في تناول الطعام.

كيف تتعافى من الأكل:

- خذ نفساعميقا قليلا

- إذا استطعت ارتدي بعض الملابس المريحة

- اقضِ بضع دقائق بعد الإفراط في تناول الطعام للتفكير في سبب ذلك

- ذكر نفسك أنك تتعافى.

- حاول تقليل أوقات الشراهة فى الأكل.