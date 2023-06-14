الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تتناول الطعام بكثرة.. إليك الطريقة الصحيحة للتعافي من نوبات الشراهة

تناول الطعام بشراهة
تناول الطعام بشراهة

تناول كثير من الطعام لا يقتصر فقط على الاستسلام لتلك الرغبة الشديدة، في بعض الأحيان نفقد السيطرة ويتم القيام به للتغلب على التوتر أو مرحلة سيئة من الحياة،  ومع ذلك كلما أكلت أكثر كلما أردت أن تأكل، ما يمكن أن يقودك إلى حلقة مفرغة لا نهاية لها.

يجب التعامل مع الانخفاض الذي تشعر به بعد الأكل بشراهة بعناية ويجب أن يتم صياغة الحوار العقلي  حتى يكون المرء واعيًا في المرة القادمة التي يحدث فيها ذلك.


ما يشعر به الناس بعد الأكل بنهم
الانزعاج الجسدي: الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ أو عدم الراحة في المعدة أو عسر الهضم، قد تشعر بالخمول الجسدي أو تعاني من تغيرات في حركات الأمعاء.

الضائقة العاطفية: غالبًا ما يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الشعور بالذنب أو الخجل أو خيبة الأمل، قد تنشأ المشاعر السلبية بسبب فقدان السيطرة أو الانحراف عن عادات الأكل المرغوبة.

التأثير العقلي: يمكن أن يكون لعواقب الشراهة تأثير نفسي، مما يؤدي إلى أفكار سلبية حول صورة الجسم أو احترام الذات أو القلق المتعلق بالطعام، قد يساهم في دورة من الأكل المقيد أو المزيد من السلوكيات غير الصحية.

الإرهاق وتقلبات الطاقة: استهلاك كمية كبيرة من الطعام يمكن أن يسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب أو انخفاض مستويات الطاقة.

الرغبة في الحصول على تعويض: قد يشعر بعض الأفراد بأنهم مضطرون للتعويض عن الإفراط في تناول الطعام من خلال الانخراط في تناول الطعام المقيد أو ممارسة الرياضة بشكل مفرط أو غير ذلك من السلوكيات التي يُنظر إليها على أنها تعويض عن الإفراط في تناول الطعام.

 

كيف تتعافى من الأكل:
- خذ نفساعميقا قليلا

- إذا استطعت ارتدي بعض الملابس المريحة

- اقضِ بضع دقائق بعد الإفراط في تناول الطعام للتفكير في سبب ذلك

- ذكر نفسك أنك تتعافى.

- حاول تقليل أوقات الشراهة فى الأكل.

الإفراط في تناول الطعام تناول الطعام بشراهة تناول الطعام بنهم الضائقة العاطفية التفكير السلبي

الأكثر قراءة

تحقيقات مقتل طبيب بعيادته بالساحل: "قتله صديقه وكشفته الكاميرات"

بالدرجات.. تنسيق الثانوية العامة 2023 والمدارس الفنية بجميع مراكز بني سويف

الرئيس السيسى عن محور المحمودية: "أسيبه كده ولا نطوره والدنيا تبقى صعبة شوية"

عن حجم العمل.. الرئيس السيسى لـ وزير المالية: "متجيش تقولى مفيش فلوس"

مدبولى: مشروع مضاعفة طاقة صوامع التخزين جنب مصر "أزمة غذائية كبيرة"

بعد تنفيذ حكم إعدام قاتلها.. القصة الكاملة لطالبة المنصورة نيرة أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى