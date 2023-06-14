الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد إعدام قاتلها.. والد نيرة أشرف: "حق ابنتنا رجع فى الدنيا"

والد نيرة أشرف
والد نيرة أشرف

قال أشرف الغريب، والد نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية جامعة المنصورة"، إنه علم بنبأ تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل ابنته صباح اليوم الأربعاء، بسجن جمصة، معقبًا: "هذا هو شرع الله وحق ابنتي في الدنيا رجع ويبقى حقها أمام الله في الآخرة"، مؤكدًا أن الحادث دمر الأسرة بأكملها مرددًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، فبغياب نيرة غابت الفرحة عن بيتنا، وكل من دافع عن محمد عادل أسأل الله أن يذيقه من نفس الكأس". 

ووجه والد ضحية جامعة المنصورة رسالة لكل الذين كانوا متعاطفين مع القاتل محمد عادل، قائلًا: "الناس اللي متعاطفة مع القاتل ربنا يجمعكم بيه ويحشركم معاه"، مضيفًا أنه شاهد فيديو قتل ابنته من عدة أيام وشعر أنها تُقتل من جديد، وحكم الإعدام حكم قاضي الأرض وما زال حكم ربنا قاضي القضاة"، مؤكدًا أنه لم يكن يتصور بشاعة ما حدث من محمد عادل مع ابنته نيرة، وأن ما حدث من القاتل مع نيرة افتراء ولا يحدث حتى مع الحيوانات.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في جلستها يوم السبت الماضي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من خالد البري المحامي، وكيلًا عن أسرة محمد عادل، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام لحين عرض المتهم على الطب النفسي.

وفي 6 يوليو 2022، قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف، كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم وأيدت قرار إعدامه.

وكانت محكمة النقض قد رفضت يوم الخميس الموافق 9 فبراير، طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه وقررت تأييد حكم الإعدام، وهو ما تم تنفيذه صباح اليوم الأربعاء.

 

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