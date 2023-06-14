سويلم: مصر تتيح التدريب كأداة للأشقاء الأفارقة للتعامل مع التغيرات المناخية

التقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، آرثر برتراند، وزير المياه بجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبته في توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية استجابةً لاحتياجات المواطنين بدولة إفريقيا الوسطى.

وقال الدكتور سويلم إن مصر تقدم المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة كأداة لتدريب الأشقاء الأفارقة في مجال التعامل مع التغيرات المناخية، إيمانًا من مصر بأهمية رفع قدرات المتخصصين في مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه بالقارة الإفريقية.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة إفريقيا الوسطى لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة.

من جهته، أشار آرثر برتراند إلى أن معظم الدول الإفريقية تواجه تحديات عديدة كنتيجة للتغيرات المناخية، الأمر الذي يستلزم التعاون المشترك فى هذا المجال، مشيرًا لرغبة بلاده في التعاون مع مصر فى مجال إعادة استخدام المياه وحصاد مياه الأمطار.