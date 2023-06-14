الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى وبيدرسون يناقشان سبل الدفع بالحل السياسى فى سوريا

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وبيدرسون

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال يأتي في إطار متابعة اللقاء الأخير بين شكري وبيدرسون في جنيف، يوم25 مايو الماضي، والتنسيق المستمر بين مصر والأمم المتحدة للدفع بالحل السياسي في سوريا.

وأضاف أبو زيد أن الجانبين ناقشا مجمل الاتصالات والاجتماعات التي عقدت على مدار الفترة الماضية من جانب مختلف الأطراف، وسبل جسر الهوة بين مختلف المواقف بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة السورية بشكل متدرج من أجل حلحلتها ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

وتناول الجانبان سبل العمل على مقاربة خطوة مقابل خطوة والتنسيق في هذا الشأن بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والأمم المتحدة لانسجام الجهود الرامية إلى الدفع بتلك المقاربة. 

من جانبه، أعرب بيدرسون في هذا الشأن عن كامل تقديره وثقته في حرص مصر على استمرار العمل ووتيرة التنسيق المتميزة مع الأمم المتحدة من أجل إعلاء مصلحة الشعب السوري وإنهاء تلك الأزمة الممتدة.

وزير الخارجية سوريا جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الحل السياسي الازمة السورية

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