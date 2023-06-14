الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تشارك فى احتفالية سفارة الفلبين بمناسبة عيد الاستقلال

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في احتفالية سفارة الفلبين، بمناسبة مرور ١٢٥ عامًا على استقلال جمهورية الفلبين.

وقال عز الدين تاجو، سفير الفلبين بالقاهرة، إن العلاقات بين مصر والفلبين قوية، ليس على المستوى الحكومي فحسب، بل على المستوى الشعبي أيضًا، إذ يجمع الجانبين العديد من القواسم المُشتركة التي تُمكن من زيادة سُبل التعاون.

كما دعا في كلمته، إلى زيادة دعم السياحة بين الجانبين، خاصة أن كلتا الدولتين لديهما وِجهات سياحية مُميزة.

وتوجه بالشكر إلي الجانب المصري الذي يدعم الجميع في مِحنته، خاصة ما يتعلق باستقبال النازحين من أبناء الشعب السوداني.

من جانبهم، قدم أعضاء وفد التنسيقية التهنئة إلى سفير الفلبين، مُؤكدين مواصلة تدعيم مسار العلاقات بين الدولتين على كل المستويات.

ضم وفد التنسيقية النائبة هادية حسني عضو مجلس النواب، النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء التنسيقية أسماء عبدالله، ورحمة محمود، ومحمد الصعيدي.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين احتفالية سفارة الفلبين سفير الفلبين بالقاهرة دعم السياحة و جهات سياحية

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