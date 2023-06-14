أمين "مستقبل وطن" بالبحيرة: مشروعات "حياة كريمة" خطوة مهمة وشعر بها جميع المواطنين

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحيرة، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروعات "حياة كريمة" من قرية الأبعادية بالمحافظة، يأتي ضمن استكمال جهود الدولة في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية مشروعات "حياة كريمة" والتي كان لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري، وقال: "كانت خطوة في منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية".

وقال زين الدين، إن الرئيس السيسي وجّه العديد من الرسائل المهمة خلال الافتتاح، لا سيما فيما يتعلق بملف الزراعة والصناعة، والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن عمليات التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قدرة تجاوز كل الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة.

وشدد عضو مجلس النواب، أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية، وما تحتاج إليه من مد شبكات مياه وغيره.

وأوضح النائب، أن الاهتمام بالملف الصناعي خطوة مهمة في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بما يسهم في رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.