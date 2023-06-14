"أسئلة لسة ما اتجاوبتش".. ملامح الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن ملامح الجزء الثاني من مسلسل ريفو بعد الإعلان رسميا عن إطلاقه بشكل حصري على المنصة بداية من 21 يونيو الجاري بعد انتهاء التصوير خلال الأيام الماضية.

مسلسل ريفو الجزء الثاني

ونشرت المنصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مجموعة من الصور وعليها بعض التساؤلات حول ما هي محاور وطبيعة الجزء الثاني.

وعلقت المنصة على الصور الجديدة من المسلسل وكتبت «أسئلة لسه ماتجاوبتش في #ريڤو يا ترى الجزء التاني هيجاوب عليها؟» ومن تلك الأسئلة هل تعود مريم “ركين سعد” لمعتصم “يوسف حشيش” ومن الأسئلة أيضا، هل كتبت مريم بالفعل الذي بدأه والدها قبل رحيله عن فرقة ريفو؟ ويتطرق المسلسل في الجزء الجديد إلى نقطة أخرى وهي هل الطفل ابن ياسمين “سارة عبد الرحمن” وأدهم “عمرو جمال” بالفعل.

ويكشف الجزء الجديد من المسلسل عن سبب وفاة شادي قائد الفرقة والذي يقدم دوره الفنان أمير عيد وما هو مصير مروان الذي سيقدم دوره الفنان الشاب صدقي صخر، كما يتطرق العمل الجديد إلى ما الذي ستفعله مريم حين تعرف حقيقة والدتها؟.

وفي الجزء الثاني من ريفو، وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض الزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم في معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالى الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

ويشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.