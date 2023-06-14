الرئيس السيسى: لا أقلق من السوشيال ميديا وانزلوا شوفوا حجم الإنجازات فى بلدكم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه إلى الأهالي في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء: "أرضكم الزراعية غالية أوي حافظوا عليها، السكن ممكن يتدبر من خلال أكتر من وسيلة، ولكن أرحم من إننا نبني على الأرض الزراعية".

وأضاف خلال زيارته البحيرة لافتتاح مشروعات جرى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة": "اللي هيحاسب على الكلام ده وشايفه واحد بس ربنا، ومش بقلق خالص من اللي بيتقال في السوشيال ميديا".

وتابع: "كلام الناس على السوشيال ميديا عبارة عن دردشة مع بعضها بس بقت على الهوا، لكن في النهاية كل واحد في مكان بيشوف اللي بيتعمل، لو حد بيتعامل مع مستشفى وشاف الخدمة هيعرف، أو مدرسة أو مركز طبي، أو سجل مدني وغيره من المشروعات والخدمات اللي تم تطويرها، هيعرف حجم الإنجاز، وانزلوا شوفوا حجم الإنجازات في بلدكم".

وواصل: "اللي بيتولى قلوب العباد رب العباد، وكل واحد بياخد نصيبه، فاللي بيتولى الأمور ربنا لو كنا مؤمنين إن الله مهيمن، فخليك مع ربنا، وإحنا كدولة بنجري أكتر من طاقتنا، والجهد اللي اتعمل مكنتش لوحدي، ده جهد مشترك".