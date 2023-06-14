رئيس جامعة المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع مديرية العمل

وقع الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم، بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية العمل بالمنوفية، بحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سعد عبدالحميد عامر، وكيل وزارة العمل بالمنوفية، وذلك لتدريب وتأهيل الطلاب على المهن الحرفية المختلفة وتوفير فرص عمل من خلال التدريب التحولي للطلاب.

وأكد القاصد، أن جامعة المنوفية تعمل دائمًا على تقديم خريج مؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة من خلال التطوير المستمر للمناهج وتنمية مهارات الطلاب في كل المجالات التي تقدمها الجامعة بالتعاون من المؤسسات التنفيذية كمديرية العمل والتي من خلالها تم توقيع بروتوكول التعاون مع مديرية العمل.

كما أشار الدكتور شرف، إلى أن البروتوكول نص على تنفيذ عدة أوجه تعمل على توفير فرص العمل للشباب والحد من مشكلة البطالة من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وعقد ندوات توعية الطلاب وحثهم على أهمية التدريب وإتاحة مراكز التدريب المهني في مراكز المحافظة لتقديم التدريب لطلاب الكليات والمعاهد بالجامعة ومنح شهادات التدريب المعتمدة من الجامعة ومديرية العمل.