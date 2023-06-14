الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. ريال مدريد يعلن ضم بيلينجهام حتى 2029 وموعد تقديمه

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، من صفوف بروسيا دورتموند الألماني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أكد خلاله تعاقده مع جود بيلينجهام، لاعب وسط برويسا دورتموند، بعقد لمدة 6 سنوات، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ولكن نادي دورتموند قد أعلن في بيان رسمي، في وقت سابق، أن بيلينجهام سينضم إلى صفوف ريال مدريد في صفقة تبلغ قيمتها 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى 30 مليون يورو متغيرات.

وقال ريال مدريد في بيانه عبر موقعه الرسمي: "توصل ناديا ريال مدريد وبروسيا دورتموند لاتفاق بشأن انتقال جود بيلينجهام  إلى قلعة سانتياجو برنابيو".

وأضاف ريال مدريد في بيانه: "سيرتبط بيلينجهام بالميرنجي على مدى المواسم الستة المقبلة حتى عام 2029".

وأفاد البيان: "سيُقام حفل تقديم جود بيلينجهام كلاعب جديد في ريال مدريد، غدًا الخميس، في تمام الساعة 12 ظهرًا، في مدينة ريال مدريد، على أن يعقب ذلك ظهور بيلينجهام لوسائل الإعلام".

يذكر أن بيلينجهام قد تألق بشكل كبير مع دورتموند في الموسم المنصرم 2022-2023، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه في الفريق.

ولعب جود بيلينجهام 132 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، من أصل 177 مباراة لعبها وسجل 28 هدفًا وقدم 27 تمريرة حاسمة.

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