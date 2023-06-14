الرئيس السيسى: "حرصنا على وجود رصيد من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولار له تأثير كبير جدًا على الأسعار في مصر، قائلًا: "لما فاتورتي من الدولار تزيد لازم ده هيكون عبء على الاقتصاد".

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، الأربعاء: "إحنا عاوزين نجيب حاجات أساسية مش بس أكل وشرب".

وأضاف: "من 40 سنة الريف كان يغطي حاجته، محدش كان بيجيب زيت في البيت كانت عيب جدًا، يقولك إحنا بناكل بسمن بلدي، محدش كان يشتري فرخة أو بيض من الشارع، كانت البيوت عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة، لكن ده مبيحصلش دلوقتي بنفس المستوى".

وتابع: "الدولة الآن أصبحت معنية بتغطية كل الطلبات، إحنا تحولنا من حالة لحالة أخرى وبعدين نقول ليه الأسعار بقت كده؟".

كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية حرصت على وجود رصيد من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.