الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لأول مرة.. كريستيانو رونالدو يكشف سر احتفاله الشهير بعد تسجيل الأهداف

احتفال رونالدو
احتفال رونالدو

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن معنى احتفاله الشهير “siuuu” الذي استمر لسنوات.

احتفال رونالدو الذي يرجع لموسم 2014، الأكثر تقليدًا من لاعبي العالم في التسع سنوات الماضية.

رونالدو دائمًا كان مشهورًا باحتفالاته المميزة التي كان يغيرها من حين لآخر، خاصًة مع ريال مدريد، إلا أنه استقر على احتفال “سوو” منذ 2014.

وقال رونالدو عن هذا الاحتفال في تصريحات لموقع “لايف سكور”: “أنا أحب أن أرى لاعبين آخرين يفعلون ذلك، أو يرسل لي الناس مقاطع فيديو لأشخاص في رياضات أخرى يمارسونها أو أطفال صغار يمارسونها إنه أمر رائع، هذا يعني نعم، بسيط جدًا ولكنه يعني بقوة”.

وأضاف: "بدأت أقول 'si' ، إنها مثل 'نعم'، عندما كنت في ريال مدريد، كنت في الولايات المتحدة ولعبنا ضد تشيلسي ولا أعرف من أين يأتي هذا الاحتفال". 

وأتم: “لقد سجلت الهدف للتو وظهر للتو كان الأمر طبيعيًا، لأكون صادقًا منذ ذلك الحين، بدأت أفعل ذلك كثيرًا وأشعر أن المشجعين يرون ذلك وهم مثل كريستيانو، إنه شيء رائع أن يتذكرك الناس بهذا الاحتفال لذلك سأستمر فيه”.

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