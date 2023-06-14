الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أسباب عدم بث تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف" على الهواء

قاتل نيرة أشرف
قاتل نيرة أشرف

تدور التساؤلات حول الأسباب وراء عدم الاستجابة للأصوات التي كانت تُنادي ببث تنفيذ حكم الإعدام، والذي تم اليوم الأربعاء، بسجن جمصة، في محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة"، على الهواء مباشرة.

ويتبين من خلال الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، أنه "لا يجوز عرض إجراءات تنفيذ حكم الإعدام قانونًا حفاظًا على حرمة المتوفى، وأنه لا بد من التنفيذ داخل أسوار السجن وفي مكان مستور، وإذا صدر هذا القرار يكون استثنائيًا بناءً على طلب رئيس الجمهورية".

كما أنه وفقًا لنص المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه "تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور".

ونصت المادة 65 من قانون تنظيم السجون على أن "تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون، ما يؤكد عدم جوار التنفيذ العلني للجمهور بخصوص أحكام الإعدام".

كان شهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، محمد عادل، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبل أسرة المتهم.

مطالبات مواقع التواصل الاجتماعي الناحية القانونية المطلب الحكم سجن جمصه

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