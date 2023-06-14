الرئيس السيسى: "اطمنوا إحنا مسيطرين على الأمور وحالنا هيبقى أحسن"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في لقائه مع المواطنين بمحافظة البحيرة: "اطمنوا إحنا مسيطرين على الأمور، اطمنوا الأمور ماشية، ولازم كل حاجة ليها بداية يكون ليها نهاية بفضل الله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه أهالي قرية الأبعادية: "كنت منتبه طول عمري على الأزمات اللي عدت على مصر وكنت بقول معقول هتعدي الأزمة دي، وعدت".

وتابع: "هنعدي من كل الأزمات الموجودة وحالنا هيبقى أحسن، بتكلم على الناس اللي شافوا الريف زمان، الناس زمان كانت بتاكل الذرة الصفرا، والشعير، والدنيا اتغيرت خالص في الريف، وده أمر نحبه ونجري عليه".

وواصل: "إحنا بخير وهنبقى بخير أكتر بيكم وبجهدكم يا رب يحفظنا كلنا".

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى قرية الأبعادية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، ويلتقى عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.