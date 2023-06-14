"المصريين الأحرار" يبرز خطوات الدولة وأولويات استخدام الموارد

شارك حزب “المصريين الأحرار” برئاسة الدكتور عصام خليل، بجلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع الثالث للانعقاد في المحور الاقتصادي بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وحضرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، والمقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني.

وعقبت واصل على ما دار خلال الجلستين لمناقشة كافة المحاور، قائلة: “بداية إن عنوان جلسة اليوم هو إحدى الأدوات المهمة لعلاج أزمة الدين العام وعجز الموازنة، حيث إن العمل على زيادة الاستثمار العام يساهم في تحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، وأيضا ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، ومن ثم بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة”.

وأفادت: "نحن موجودون الآن لنقف على آليات وحلول للخروج من الأزمة والتي تبدأ بإدارة الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مصر غنية نعم، مصر قادرة نعم، وبالتالي مصر قادرة وقادمة بإذن الله".

وأكدت أنه وجب أن يكون لدينا فهم بكافة متطلبات المستثمرين داخليا وخارجيا، فثقة المستثمر الخارجي تأتي بجذب المستثمرين الداخلين، وبناء عليه نطالب بضرورة وجود ورش عمل متخصصة مع المستثمرين للوقوف على الطلبات الجادة المستطاع تنفيذها وفق الموارد المتاحة وضع ضوابط وقانون مبسط للاستثمار يحمى ويشجع المستثمر ويسوق استثمار مستدام يحمى المستثمر من التغيرات الفجائية.



وتابعت: "كما أود التعقيب على ما قيل من بعض الحضور وأنوه إلي كلمة النائب أيمن محسب أن الحوار الوطني مبادرة جريئة من السيد الرئيس في ظل تلك الأزمة" ولما نقول إن أحنا في أزمة يبقى لازم نقول أن الأزمة عالمية"، ولأننا في حوار علينا أن نسمع الرأي والآخر وأتحدث كوني مواطنة مصرية يجب علينا التركيز والتعاون وإعلاء مصلحة الوطن للتكامل من خلال ديناميكية وكنت أتوقع أن يأتي التركيز على الاقتصاد الأزرق والأخضر، بينما وجدت تيارا يتحدث في محاور سياسية ومجتمعية داخل جلسة أولويات الاستثمار وجدت أصواتا تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي ما علاقته بالاستثمار؛ علينا الوعي والابتعاد عن الأجندات الخاصة لأن الحوار هنا علشان مصر اللي لنحلم به.

وأكدت أن الدولة بذلت الكثير من الجهد نحو بنية تحتية وتطوير في الخدمات المالية والتكنولوجية وتطوير عقاري أثمر لنا الطريق للاستثمار العقاري ودون تلك المشاريع من البنية التحتية كان صعبا نعظم مواردنا السياحية لجذب السائحين وخلافه، وبالتالي لا مجال لانتقاد المشاريع أو التقليل من شأنها، التطوير العمراني أمن قومي وساعد في القضاء على العشوائيات بالنهاية دي مصر.