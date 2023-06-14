شواطئ الإسماعيلية تستعد لاستقبال المصطافين (صور)

أشرفت لجنة من محافظة الإسماعيلية، على معاينة الشواطئ بمدينة فايد، وضمّت اللجنة ممثلين عن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وإدارة السياحة وإدارة المتابعة.

وتابعت اللجنة استعدادات الشواطئ من حيث النظافة العامة وتوافر الغواصين والمنقذين والعلامات التحذيرية، واللوحات الإرشادية ومدى توافر الإسعافات الأولية.

كما تأكد أعضاء اللجنة من جودة وسلامة المعدات المستخدمة بتلك الشواطئ والبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة الشواطىء والشاليهات المصيفية.

واستهدفت اللجنة زيارة شواطئ "الزهور، فايد الجديد، فنارة، الفردوس، النزهة، اللوتس" وذلك للوقوف على مدى استعداداتها للموسم الصيفي وتوفير جميع الخدمات لمصطافين وزائري مدينة فايد.