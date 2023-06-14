مزارعون فى الأبعادية للرئيس السيسى: "شرفتنا ورفعت من شأننا"

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا مع حشد من المزارعين بقرية الأبعادية، بمحافظة البحيرة، وذلك خلال جولته بالقرية ضمن مشروعات "حياة كريمة".

وقال أحد المزارعين الرئيس السيسي: "عايزينك تدعملنا الأرز زي ما حصل في مبادرة (ازرع) يا ريس"، ورد الرئيس أنه تم تفعيل سعر مناسب لسعر الإردب.

وقال أحد المزارعين: "رفعتلنا سعر توريد القمح ما شاء الله وإحنا بنشكرك يا فخامة الرئيس وبنشكر التحالف الوطني اللي وقف معانا وشرفتنا ورفعت من شأننا".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة.